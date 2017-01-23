Psikiyatri hastalarına sanatsal terapi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, psikiyatri tedavisi gören hastalar, uzman hekimlerin yönlendirmesiyle katıldıkları sanatsal terapilerle hayata bağlanıp, üretmenin keyfini yaşıyor.

Afşin Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki hastalar, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, ağır geçirdikleri dönemin ardından takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru sanatı kurslarına alınıyor.

Kişisel gelişim ve becerilerine göre kurslara yönlendirilen hastaların tedavi süreleri, sanatsal etkinliklerle en aza indirilmeye çalışılıyor.

Özellikle ebru sanatına ilgi gösteren hastalar, sanatsal terapiler sayesinde hayata daha çok bağlanıyor.

Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Çelik, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında ilçeye geçen yıl Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldığını söyledi.

Buraya başvuran hastaların, tedavinin yanı sıra uzman hekimlerin yönlendirmesiyle sanatsal faaliyetlere alındığını belirten Çelik, bu kapsamda psikiyatri polikliniğine başvuran 15 hastaya sanatsal terapi uygulandığını bildirdi.

Psikiyatri hastalarının sosyal çevreden uzaklaşmaması ve topluma kazandırılması amacıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Çelik, "Bu noktada bize desteği olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın tedavi sürecinde sanatsal faaliyetlerde bizlere destek oluyorlar. Sanatsal terapinin hastalarımızın üzerinde olumlu sonuç vermesi, onları hayata katması bizi mutlu ediyor." dedi.

- "Öğrencilerimizin mutluluğunu gördük"

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sedef Ova ise psikiyatri hastalarına ebru sanatını öğreterek, yaşama sevinçlerini artırmaya ve onları topluma kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sanatsal faaliyette bulunan hastaların kendini iyi hissettiğini ve yaşama bağlandığını anlatan Ova, "Öğrencilerim, kendi elleriyle ürettikleri, bir şeyler ortaya çıkardıkları zaman çok mutlu oluyor. İlk olarak ahşap boyama kursu açtık ve öğrencilerimizin mutluluğunu gördük. Ortaya çok güzel eserler çıkardılar." diye konuştu.

Ova, "İlk kursa başladıklarında hiç konuşmayan, göz temasından bile kaçınan öğrencilerim, zamanla iletişim kurmaya ve insanların halini hatırını sormaya başladı. Sanatsal faaliyetlerle uğraşan öğrencilerimizin topluma kazandırıldığını gördük." ifadelerini kullandı.

Hastalar da sanatsal faaliyetlerin tedavilerine olumlu yansıdığını, kendilerine pozitif enerji verdiğini dile getirdi.