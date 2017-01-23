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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da silahlı yaralama ve darp

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:14

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde parkta silahla vurulan kişi yaralandı, yanındaki arkadaşı darbedildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde kaşör plastikçi olarak çalışan ve görev için kente geldiği öğrenilen Ozan Özcan (34) ilçedeki bir parkta arkadaşı Arif Nas ile otururken kimliği belirsiz bazı kişilerin yanlarına gelip sigara istediği iddia edildi.

Çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayan Özcan iki ayağından yaralandı. Polis çağırmak isteyen arkadaşı Arif Nas'ı da darbeden saldırganlar kaçtı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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