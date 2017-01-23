Meksika'daki toplu mezarlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde geçen yıl bulunan toplu mezara 56 kişinin gömüldüğünün belirlendiği, bunlardan 24'ünün kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Eyalet savcıları, Nuevo Leon'un Garcia belediyesi kırsalında geçen yıl şubatta bulunan toplu mezardaki insan kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda mezarda 56 kişinin gömülü olduğunu açıkladı.

Savcılar, 2010 yılından bu yana kayıp olduğu bildirilen 24 kişinin bu mezara gömüldüğünün DNA testleriyle tespit edildiğini, diğer 32 kişinin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını belirtti.

Ülkenin en büyük uyuşturucu kartellerinden Zetas'ın, bölgede 2010'da etkin olduğu ve kurbanlarını toplu mezarlara gömdüğü biliniyor.

Başsavcılık tarafından 2015'te yayımlanan rapora göre, ülkenin 32 eyaletinin yarısında Meksika hükümetinin uyuşturucu kartellerine savaş ilan ettiği 2006'dan 2015'e kadar 174 toplu mezar bulundu. Raporda, 1 Aralık 2006 ve 28 Şubat 2015 arasında bulunan mezarlardan 601 ceset çıkarıldığı ve bunların sadece 116'sının kimliğinin belirlendiği kaydedildi. En fazla toplu mezarın Guerrero eyaletinde bulunduğu açıklanan raporda, eyaletteki 79 toplu mezardan 199 cesedin çıkarıldığı belirtildi.



