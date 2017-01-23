Köy çocuklarına okumayı sevdirmeyi amaçlıyorlar

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BAYBURT (AA) - Bayburt Gençlik Merkezindeki etkinliklere katılan üniversite öğrencileri, köy okullarında eğitim gören çocuklara okumayı daha da sevdirmek için çeşitli eğitim materyalleri hazırlıyor.

Bayburt Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören 15 kız öğrenci, ders ve sınavlarından arta kalan zamanlarını Gençlik Merkezince düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak değerlendiriyor.

Yaptıklarıyla köy çocuklarına faydalı olmayı amaçlayan üniversiteliler, minik öğrenciler için okumayı daha keyifli hale getirebilmek için Gençlik Merkezinin sağladığı malzemeleri kullanarak kitap ayracından oyuncağa kadar çeşitli ürünler yapıyor.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Kübra Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezindeki çeşitli etkinliklere gönüllü olarak katıldığını ifade ederek, Gençlik Merkezinin "Bir Tutam Emek" projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilerin okumaya ilgisini artırmak için çeşitli hediyeler hazırladıklarını söyledi.

Merkezin kendilerine sağladığı malzemelerle bu çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Farklı süs ve renklerde, öğrenci kardeşlerimizin beğenebileceği kitap ayraçları yapıyoruz. İnşallah tamamladığımızda bu ürünleri köy okullarına giderek öğrenci kardeşlerimize hediye edeceğiz." dedi.

Şeyma Çankaya ise arkadaşlarıyla boş zamanlarını verimli değerlendirmek adına Gençlik Merkezinin faaliyetlerine gönüllü olarak katıldıklarını ifade ederek, "Zamanımızı güzel değerlendirmek amacıyla Bayburt Gençlik Merkezine geliyoruz. Bir Tutam Emek adıyla başlatmış olduğumuz projeyi genç gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yürütmekteyiz. Şu anda kitap ayraçları yapıyoruz. Bunun yanında eğitici oyuncaklar yapmakla meşgulüz. Biz bunları hem güzel vakit geçirmek hem de köy okullarında okuyan kardeşlerimizin mutlu olması için yapmaktayız." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel de merkezde gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaların kulüp ya da atölyeler şeklinde planlandığını söyledi.

Kulüp ve atölye çalışmalarında öğrencilerin derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel çalışmaları da alanında uzman kişiler eşliğinde yaptığını dile getiren Erel, "Gençlerimiz, merkeze, özellikle sosyal konularda çalışma ve bir arada nasıl hareket edebileceklerini öğrenmek için geliyor. Burada yapılan bütün faaliyetlerimiz gençler ve genç olacak çocuklarımız için planlanmakta." dedi.

Erel, merkezdeki bütün kurs ve faaliyetlerin ücretsiz olduğuna işaret ederek, bütün giderlerin Bakanlıkça gönderilen ödenekle karşılandığını ifade etti.

Gençlerin merkezi etkin kullanmalarını isteyen Erel, gönüllü gençlerin burada, liderler öncülüğünde çalışmalara katılmalarını, ders dışı zamanlarını burada geçirmelerini istediklerini kaydetti.