Halepli minikleri Malatyalı kadınlar "ısıtacak"

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarında, Halepli çocuklara gönderilmek üzere kadınlar tarafından yastık ve yorgan hazırlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarının Halep'e yardım kampanyaları devam ediyor.

Havaların soğumaya başladığı dönemlerde kursiyerler tarafından Halepli çocuklar için sınırın öteki tarafına gönderilen atkı, bere, şal ve çorapların yanı sıra şimdi de kadınlar yastık ve yorgan hazırlamaya başladı.

Melekbaba Semt Konağı'nda yastık yorgan dikimi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, burada yaptığı konuşmada, Halep'e yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Daha önce Özalper Semt Konağı trikotaj atölyesindeki kursiyerlerin gönüllü olarak atkı, bere, şal üretimine başladıklarını anımsatan Gençay, şöyle devam etti:

"Kernek Külliyemiz de Halepliler için çorap toplama kampanyası yapmıştı. Bu çalışmalar devam ediyor. Melekbaba Semt Konağımızda da mahalleli bayanlarımız Halepli çocuklar için yorgan ve yastık üretiyorlar. Belki problemi tümden çözmeye gücümüz yetmez ama hani Hz. İbrahim'in atıldığı ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali en azından ateşi söndürme yolunda olduğumuzu herkesin bilmesi düşüncesiyle hayırda yarışan bayanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kadınlara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Gençay, hazırlanan yastık ve yorganların önümüzdeki günlerde Haleplilere ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edileceğini aktardı.

