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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:03

ANKARA (AA) - Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan ve dün 81 yaşında vefat eden Cavcav'ın cenazesi öncesinde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören yapıldı.

Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takım ve altyapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, törende yaptığı konuşmada, İlhan Cavcav'ın sadece ailelerinin değil başkent ekibinde yetişen yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi.

Babasının, Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin her maçı öncesinde tesislerde toplanılmasını istediğini belirten Murat Cavcav, "Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanları bir arada görmek isterdi." dedi.

İlhan Cavcav'ın kendilerini bugün son defa bir araya topladığını vurgulayan Murat Cavcav, "Artık çıkacağı yolda yalnız. Onu uğurlamak için buraya geldik. Babamıza, başkanımıza 'hoşçakal' demek için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Acımızı paylaştığınız, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için ailem ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." diye konuştu.

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