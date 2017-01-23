Gelinlik giyen Ardahan Kalesi gelinler ile damatların gözdesi

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ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ardahan Kalesi, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı çektirdiği uğrak yerlerden oldu.

Kentte kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu kentte, yeni evlenen çiftler düğün fotoğrafı çektirmek için özellikle Ardahan Kalesi'ni tercih ediyor.

Düğün fotoğrafı çektirmek için Ardahan Kalesi'ne gelen damat Seçkin Doğruyol ile gelin Meryem Bilgin de kar yağışı altında objektiflere poz verdi.

Meryem Bilgin, tarihi mekanı sevdiğini belirterek, "Çok güzel burası. Buralıyım zaten. Tarihi yerleri görerek bu çekimleri kar yağışı altında yapmak çok güzel." dedi.

Damat Seçkin Doğruyol da "Her ne kadar hava soğuk olsa da kar da yağsa buna değer. Sevgi çok güzel ve soğuğa, sıcağa rağmen hiçbir şey sevginin yerini tutamaz." ifadelerini kullandı.