23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gelinlik giyen Ardahan Kalesi gelinler ile damatların gözdesi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:07
Gelinlik giyen Ardahan Kalesi gelinler ile damatların gözdesi

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ardahan Kalesi, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı çektirdiği uğrak yerlerden oldu.

Kentte kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu kentte, yeni evlenen çiftler düğün fotoğrafı çektirmek için özellikle Ardahan Kalesi'ni tercih ediyor.

Düğün fotoğrafı çektirmek için Ardahan Kalesi'ne gelen damat Seçkin Doğruyol ile gelin Meryem Bilgin de kar yağışı altında objektiflere poz verdi.

Meryem Bilgin, tarihi mekanı sevdiğini belirterek, "Çok güzel burası. Buralıyım zaten. Tarihi yerleri görerek bu çekimleri kar yağışı altında yapmak çok güzel." dedi.

Damat Seçkin Doğruyol da "Her ne kadar hava soğuk olsa da kar da yağsa buna değer. Sevgi çok güzel ve soğuğa, sıcağa rağmen hiçbir şey sevginin yerini tutamaz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı altında çiftlerin albüm çekimi
YEREL

KAR YAĞIŞI ALTINDA ÇİFTLERİN ALBÜM ÇEKİMİ
Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

YILKI ATLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Kayak merkezine ücretsiz ulaşım imkanı
YEREL

KAYAK MERKEZİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI
Hayvanlar için yem bırakıldı
YEREL

HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI
Köylüler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL

KÖYLÜLER YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI
Vali Özefe, TEOG şampiyonlarını misafir etti
YEREL

VALİ ÖZEFE, TEOG ŞAMPİYONLARINI MİSAFİR ETTİ