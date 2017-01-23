Nemrut "aşkı" engel tanımadı

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ADIYAMAN (AA) - Lisanslı dağcılar, Adıyaman Kanyon, Doğa ve Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Küçükkelepçe ile Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Ali Yılmaz, soğuk kış günlerine aldırmadan, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda bir gece geçirdi.

Yüksekliği ve buna bağlı olarak etkili olan kar yağışı nedeniyle kış aylarında ziyaretçi sayısı ciddi oranda azalan Nemrut, iki dağcıya ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar Küçükkelepçe ile Yılmaz, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olan Nemrut'ta sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuğa rağmen bir gece geçirdi.

Önceki yıl da kış ayında Nemrut'a çıkan dağcılar, tarih kokan, kar altında kalan heykelleriyle eşsiz bir manzara sunan Nemrut'un tadını bir kez daha çıkardı.

- "Nemrut aşkı yaşanmadan anlaşılmaz"

Dağcılardan Küçükkelepçe, Nemrut'tan dönüşünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini büyüleyen Nemrut Dağı'nın beyazlar içerisindeki halinin bir başka güzel olduğunu belirtti.



Nemrut Dağına ulaşabilmek için 7 saat tırmandıklarını aktaran Küçükkelepçe, şöyle dedi:

"Nemrut Dağı'ndan iniş bir az daha erken oldu. 5 saatte indik. Bu bizim ikinci gelişimiz fakat asla son olmayacak. Bunu gelenek haline getirdik ve şartlar uygun olduğu taktirde her sene gelmeye devam edeceğiz. Nemrut'u Şirin, kendimizi Ferhat olarak görüyoruz. Nemrut aşkı gerçekten yaşanmadan anlaşılmaz."