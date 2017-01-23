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AĞRI (AA) - Ağrı, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak.

Ağrı Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 21. düzenlenecek fuarda İshak Paşa Sarayı konseptli stant açacaklarını söyledi.

Fuarda Ağrı'nın tarihi, kültürel ve turistik yönlerini tanıtmaya çalışacaklarını ifade eden Işın, "Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığının uhdesinde EMITT fuarı yapılacaktır. Biz Ağrı olarak İshak Paşa Sarayı konseptinde fuarda yerimizi alacağız. Bizim İshak Paşa Sarayı konseptiyle katılmamızın en önemli nedeni çok önemli bir mirasımız olan İshak Paşa Sarayı’nı bütün dünyaya tanıtmaktır. Amacımız ilimizi en iyi şekilde tanıtmaktır. Burada Ağrı’yı, Ağrı’nın değerleriyle tanıtmak için çalışmalarımız oldu ve bu çalışmalarımızı oraya gelecek olan katılımcılar görecekler." dedi.

Fuarın 26-29 Ocak arasında düzenleneceğini belirten Işın, şunları kaydetti:

"Fuarda Ağrı’nın değeri olan Ahmed-i Hani'yi ve eserlerini gelen insanlara takdim edeceğiz. Yine Nuh’un Gemisi’ni ve Ağrı Dağı’nı gelen yerli ve yabancı katılımcılara tanıtmış olacağız. Hem doğal zenginliklerimizi, hem tarihi ve turistik zenginliklerimizi yerli ve yabancı basına, konuklara, katılımcılara tanıtacağız. Aynı zamanda yerel yiyeceklerimiz, giysilerimiz bunlarda birer kültürel obje olarak katılımcılara tanıtılmış olacak. Umuyorum ki en güzel şekilde Ağrı’yı maddi, manevi, tarihi, coğrafik, doğal değerleriyle tanıtmış olacağız."

Vali Işın, Ağrılıları İstanbul'da düzenlenecek fuara davet ederek, "İstanbul'dakiler başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizin fuara katılmalarını bekliyorum. Fuarın, Ağrı için iyi tanıtımlara vesile olmasını ve geri dönüşümünün olmasını temenni ediyorum."