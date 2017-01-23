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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:24

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan infaz koruma memurunun yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Ahmet K. ile avukatı katıldı.

Sanık Ahmet K. duruşmada yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ilk görev yeri Mersin'in Tarsus ilçesindeki tanıkların dinlenmesine, Bank Asya hesaplarının incelemesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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