Uşak merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 13 polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.