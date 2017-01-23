Haftanın tarihine bakış

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ANKARA (AA) - Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Uğur Mumcu, 1942'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1968'de aynı fakültede idare hukuku asistanı oldu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra tutuklandı ve 7 ay hapisle cezalandırıldı. Yargıtay, bu cezayı bozdu.



Mumcu, 1974'te üniversiteden ayrılarak, Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 1975'te Cumhuriyet gazetesine geçti. Yaşamı boyunca çok sayıda araştırmaya dayalı yapıt verdi. Ölümünden sonra kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, bütün eserlerini yayımladı.



- Belli başlı öteki olaylar

23 Ocak



1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti.



1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.



1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.



1961- Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı.



1973- Vietnam'da ateşkes ilan edildi.



1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı.



1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.



1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.



1990- Parlamentodan Politika dergisi çıktı.



1995- Posta ile Yeni Şafak gazetesi, yayına başladı.



2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı.



2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.



2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.



2014- Hollanda'da her yıl düzenlenen ve sinemaseverlerin büyük ilgisiyle karşılanan "Uluslararası Rotterdam Film Festivali" başladı. Festivalde, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Ben O Değilim" filmi de izleyiciyle buluştu.



2015- Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el Suud'un vefatı nedeniyle bir günlük "milli yas" ilan edildi.

24 Ocak



1921- Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.



1921- Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.



1946- CHP Sanat Ödülü'nü ''35 Yaş'' şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.



1946- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.



1955- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.



1958- Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.



1959- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



1962- Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.



1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.



1980- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve ''24 Ocak Kararları'' olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.



1993- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.



1994- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.



2001- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.



2006- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.



2007- Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



2010- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.



2011- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletlere sunduğu ara raporda, zararların tazminini istedi.



2011- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.



2013- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan, avukatların ''başları açık'' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından avukatlar başörtülü olarak duruşmalara katılmaya başladı.



2013- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi, kabul test sürecini tamamladı.



2014- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Davası sanıklarından bir kısmının avukatlarınca yapılan "yeniden yargılama" talebini reddetti.



2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

2015- DAEŞ, alıkoyduğu Japon rehinelerden Haruna Yukava’yı öldürdü.

2016- HDP 2. Olağan Kongresi'nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

25 Ocak

1363- Sırpsındığı Zaferi kazanıldı.



1926- Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunlar kabul edildi.



1936- İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.



1938- İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme, Ankara'da imzalandı.



1939- Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.



1948- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.



1952- Liseler 4 yıla çıkarıldı.



1970- Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.



1987- 30 milyon dolara sigortalanan ''Muhteşem Süleyman Sergisi'', ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı.



1988- Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.



1990- ABD'li aktris Ava Gardner, 67 yaşında öldü.



2003- Eski Devlet Bakanı Aysel Baykal, 64 yaşında vefat etti.



2006- İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı.



2013- Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ve yönetim kurulu, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5 Türk sporcunun dopingli çıkması üzerine istifa etti.



2015- Yunanistan'da erken genel seçimler yapıldı. Seçimin galibi, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) oldu. Syriza, oyların yüzde 36,34'ünü aldı.

2016- Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi.

26 Ocak

1905- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa ''Cullinan'' adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen ''Afrika'nın Büyük Yıldızı'' adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.



1924- Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.



1950- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.



1974- Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.



1992- 12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı.



2000- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında öldü.



2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.



2011- TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. 2011 TÜFE sepeti 445 kalemden oluştu. Güncelleme sonucunda 2011 sepetine tramvay ücreti ve Süper Loto girdi, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti sepetten çıkarıldı.



2013- Adana'ya konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldi.



2013- Mısır’ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında geçen sene Şubat ayında 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada, 21 sanık hakkında idam kararı verildi.

2014- Filipinler hükümetiyle isyancı Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin, ülkenin güneyinde yıllardır süren ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalara son vermeyi hedefleyen belge üzerinde anlaştığı bildirildi.

2015- Filipinler'in güneyinde güvenlik güçleriyle silahlı örgütler arasında çıkan çatışmada 50 polis öldü.

2016- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti.

2016- "Tahşiyecilere kumpas" davası kapsamında tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye ilişkin ana soruşturması kapsamında da tutuklandı.

27 Ocak



1880- Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.



1918- ABD'li romancı Edgar Rice Burroghs'un yarattığı ''Tarzan''ı konu alan ilk film, ''Tarzan of the Apes (Gorillerin Tarzanı)" adıyla ABD'de gösterime girdi. Aktör Elmo Lincoln, beyaz perdenin ilk ''Tarzan''ı oldu.



1937- Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.



1945- Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz ve Birkenau kamplarını ele geçirdi.



1947- Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.



1948- İlk teyp satışa çıktı.



1954- Köy Enstitüleri kapatıldı.



1967- Apollo 1 uzay aracı yandı, astronotlar Grissom, White ve Chaffee öldü.



1973- ABD ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı.



1973- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır Demir, bir Ermeni teröristin saldırısında öldü.



2000- Kamuoyunda, ''İkinci Manisa'' davası olarak bilinen 10'u tutuklu 14 sanığın yargılandığı ve Yargıtay tarafından 2 kez usulden bozulan davada, sanıklar, 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



2010- Apple'ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı ''iPad''i tanıttı.



2013 - Brezilya'nın, Santa Maria kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 245 yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı.



2014- Google ile Samsung, 10 yıl geçerli olacak uluslararası patent lisans anlaşması imzaladı.

2015- İzmir merkezli 13 ilde "yasa dışı dinleme yaptıkları" iddia edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.



2016- En büyük güneş sistemi keşfedildi. Avustralya Ulusal Üniversitesinden bir grup bilim adamının yürüttüğü araştırmada, "2MASS J2126-8140" isimli gaz gezegeninin sahip olduğu güneş sistemindeki yıldıza 1 trilyon kilometre uzakta olduğu görüldü.

28 Ocak

1517- Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire'ye girdi.



1854- Mülkiye Mektebi açıldı.



1920- Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda Misakı Milli kabul edildi.



1953- Ney üstadı ve ünlü hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı 74 yaşında öldü.



1958- Kıbrıs'ta Türklerin düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak'ta İngiltere'yi kınama kararı aldı.



1982- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü. Saldırıyı ''Ermeni Katliamı Adalet Komandoları'' adlı terör örgütü üstlendi.



1983- 8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, 7 Ağustos 1982'deki Esenboğa Havalimanı terör saldırısına katılanlardan Levon Ekmekçiyan, Ankara Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.



1986- Amerikan uzay mekiği Challanger kalktıktan 72 saniye sonra patladı, 7 kişi öldü.



1997- Süreli yayın kuruluşlarının kültürel amaçlar dışında promosyon yapmasını engelleyen Promosyon Yasası yürürlüğe girdi.



2012- Türkiye'nin ilk ''Dünya Güzeli'' Keriman Halis Ece Tamer, ''kalp yetmezliği'' nedeniyle İstanbul'da 99 yaşında hayatını kaybetti.



2013- Sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 72 yaşında vefat etti.



2013- İran, içinde maymun bulunan "Öncü" adlı araştırma uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.



2014- Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, ülkedeki krizin barışçıl yollarla çözümü için istifa ettiğini açıkladı. Ukrayna Parlamentosu, 16 Ocak'ta kabul edilen ve demokratik olmadığı gerekçesiyle meydanlardaki protestoların artmasına yol açan 11 yasayı iptal etti.

2015- Öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırıldı.

2015- Paris İstinaf Mahkemesi, terör örgütü PKK'ya mali destek sağlamak suçundan yargılanan 10 Türk vatandaşını 12 ay ile 4 yıl arasında değişen tecilli hapis cezalarına çarptırdı.

2016- Türkiye nüfusu, 2015'te bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi artarak, 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaştı.

2016- HSYK 3. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan 8 hakim ve savcıyla ilgili soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

2016- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından, 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

29 Ocak



1923- Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de Latife (Uşaklıgil) Hanım ile evlendi. Evliliği, kamuoyuna Anadolu Ajansı duyurdu.



1934- Uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi ''Leblebici Horhor Ağa''nın çekimi bitti. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, senaryosu ''Mümtaz Osman'' takma adıyla Nazım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2. Venedik Film Festivali'nde ''Onur Diploması'' ile ödüllendirildi.



1944- Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.



1957- Şair Ziya Osman Saba 47 yaşında İstanbul'da öldü.



1979- Çin Başkan Yardımcısı Deng Şiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladı.



1981- Şair Özdemir Asaf 58 yaşında İstanbul'da öldü.



2005- Çin'den Tayvan'a 55 yıl aradan sonra ilk uçak seferi düzenlendi.



2013- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Elektrik Elektronik Sektörü Strateji Belgesi'ni açıkladı.

2015- Cumhurbaşkanlığı hizmet birimlerinin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı. Çankaya Köşkü girişindeki "Cumhurbaşkanlığı Forsu" kaldırıldı.

2015- Avrupa Birliği (AB), Suriyelilere 136 milyon avro ilave insani yardım kararı aldı.

2016- Cenevre'de Suriye görüşmeleri başladı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyetiyle bir araya geldi.

2016- Atletizmde Türkiye, tarihinde ilk kez 6 maratoncuyla olimpiyatlara katılım hakkı elde etti.

2016- Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında tüm sanıkların beraatine karar verdi.