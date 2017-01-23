23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:47

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını belirterek, "Herhangi bir başkanlık sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı yoksa istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı?" dedi.

Karamollaoğlu, Kayseri'de Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKOM) tarafından bir restoranda düzenlenen programda, Türkiye'de artan oranda kırsaldan kentlere göç yaşandığını, bunun da en önemli sebebinin sınırlı iş alanları olduğunu belirtti.

Türkiye'de son 15 yılda yaptığı yatırımların istihdamı artırmaya yönelik olmadığını savunan Karamollaoğlu, ülkede sanayileşmenin ihmal edilmesinden dolayı göçün ve işsizliğin arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu konudaki kararımızı belirttik, öyle alel usul tepki koymak için değil. Bu kanun gündeme geldiği günden itibaren bizi endişe kapladı. Biz, prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz ama herhangi bir başkanlık sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı yoksa istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı? 'Efendim, bizim başkanın demir yumruğu yok ki, şahıslara göre kanunlar çıkmaz ki.' Yarın o gider, demir yumruğu olan birisi gelir. Onun için ilk defa bu fikirlerimi sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı da dahil bugün iktidarda bulunanlar bizim arkadaşlarımız, severiz ama hatalarını da söylemeden edemeyiz. Dost acı söyler."

- "15 Temmuz da aslında planlanmış bir terör hadisesi"

Türkiye'nin başında yıllardır terör belası bulunduğunu, 15 Temmuz'un da planlanmış bir terör hadisesi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Bizim bugün bir terör belamız var. Bunu göz ardı edemeyiz. 15 Temmuz da aslında planlanmış bir terör hadisesi. Allah muhafaza etti. Bu hadise nasıl meydana geldi, bu hadisenin meydana gelmesinden devletin bütün organları nasıl bihaber oldu, buna bir türlü akıl erdiremiyorum. Yargıda, emniyette, askerde, sağlıkta devletin tüm kademelerinde varlarmış. Nasıl görememişiz, nasıl farkına varamamışız. Bugün hükümet bunu kabul etti, bu güzel bir şeydir. Tedbir almaya çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediyesinden örnek davranış
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Erciyes'te iki rekor kırıldı
YEREL

ERCİYES'TE İKİ REKOR KIRILDI
Gönüllü Kuruluşlar İl Müdürü Nevzat Özer'i ziyaret etti
YEREL

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İL MÜDÜRÜ NEVZAT ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Lara Sanders 13 Ribaund Ve 3 Blok İle Maça Damgasını Vurdu
YEREL

LARA SANDERS 13 RİBAUND VE 3 BLOK İLE MAÇA DAMGASINI VURDU
Kayseri Süper Amatör Küme
YEREL

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME A GRUBU
Kayseri U-15 Ligi C Grubu
YEREL

KAYSERİ U-15 LİGİ C GRUBU
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Yönetim krizi onları vurdu, tek umutları atanacak kayyum
YEREL

YÖNETİM KRİZİ ONLARI VURDU, TEK UMUTLARI ATANACAK KAYYUM
Yarı yıl termallere yaradı
YEREL

YARI YIL TERMALLERE YARADI
Büyükşehir'den müzik ziyafeti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MÜZİK ZİYAFETİ
Fotoğrafçılar Yamula'da buluştu
YEREL

FOTOĞRAFÇILAR YAMULA'DA BULUŞTU
Büyükşehir'den karne hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KARNE HEDİYESİ
Büyükşehir'den muhteşem konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MUHTEŞEM KONSER
Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine
YEREL

MELİKGAZİ'DE PARK VE BAHÇELER İŞÇİLERİNE
Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR'DA CHELSEA GRAY EN SKORER OYUNCU OLDU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Manaya Yolculuk'la Şuurlu Nesiller
YEREL

MANAYA YOLCULUK'LA ŞUURLU NESİLLER
Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı
YEREL

KOCASİNAN'DA ÇANAKKALE RUHU YENİDEN CANLANDI
Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu
YEREL

KAYSERİ PROTOKOLÜ 'DOSTLUK, BİRLİK VE BERABERLİK' GECESİNDE BULUŞTU