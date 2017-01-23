23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Akılcı antibiyotik kullanımı" bilgilendirme toplantısı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:53
"Akılcı antibiyotik kullanımı" bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimlerine beta mikrobunu 5 dakikada saptayabilecekleri bir test temin ettiklerini belirterek, "Bu test sonucunda beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok." dedi.

Akdağ, bir otelde düzenlenen "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlıkça hayata geçirilecek sağlıktaki yeni hamleleri ayda birkaç kez kamuoyuna tanıtacaklarını bildirdi.

Türkiye'de antibiyotiklerin çoğu zaman gereksiz biçimde kullanıldığının altını çizen Akdağ, "Gereksiz kullanım nedeniyle bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesi bakımından OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Yanlış işitmediniz." dedi.

Bu meselenin açık yüreklilikle göğüsleneceğini ve ülke olarak üstesinden gelineceğini ifade eden Akdağ, bunun için iki önemli yeni davranışa ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Antibiyotiği hastanın kendi başına değil, doktoruyla görüşerek kullanması gerektiğini vurgulayan Akdağ, vatandaşların doktorlarını antibiyotiğe ulaşma konusunda zorlamaması gereğinin altını çizdi.

"Antibiyotik, ateş düşürücü ya da ağrı kesici bir ilaç değildir." diyen Akdağ, antibiyotiğin mikropların bir kısmına karşı kullanıldığını dile getirdi.

Türkiye'de polikliniğe başvuran her üç hastadan birinin antibiyotik kullandığını, bunun altı reçetede bir olmasının beklendiğini ifade eden Akdağ, "Gerekenin aşağı yukarı iki misli antibiyotik kullanılıyor." dedi.

Sıklıkla görülen hastalık yapıcıların bakteri ve virüs olduğuna dikkati çeken Akdağ, antibiyotiklerin virüslere karşı etkisiz olduğunu hatırlattı.

Gereksiz kullanılan antibiyotiklerde yan etkilerin görülebileceğini, alerji, karaciğerde, böbreklerde sorunlara yol açabileceğini anlatan Akdağ, bilimsel araştırmaların da antibiyotik kullanımının nezle ve gribin ardından sinüzit, kulak iltihabı ya da zatürre gibi hastalıkların oluşumuna da engel olmadığını gösterdiğini bildirdi.

- Beta mikrobu 5 dakikada test edilecek

Bakan Akdağ, sağlıkta yeni bir hamleyi başlattıklarını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimlerimize beta mikrobunu, 5 dakika içerisinde tespit edebilecekleri hızlı beta testi temin ettik. Bunu satın aldık. İhtiyaç duyan hekimlerimiz, hızlı beta testini hemen hastanın yanında gerçekleştirebilecek. Bu test sonucunda beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok. "

Bu testin kullanımı konusunda hekimlere etkili eğitimler verdiklerini aktaran Akdağ, bugünden itibaren konuya ilişkin televizyon spotlarının yayınlanacağını, sağlık kuruluşlarında afişler ve el ilanlarıyla vatandaşı bilgilendireceklerini söyledi.

Gereksiz antibiyotik kullanımının toplumsal bir boyutunun da olduğuna dikkati çeken Akdağ, bu durumda bakterilerin direnç kazandığını ve zatürre, menenjit gibi ağır hastalıklarda antibiyotiklerin etki göstermediğini ifade etti.

Türkiye'de antibiyotik kullanımının özellikle nezle ve grip açısından gelenek haline geldiğini ifade eden Akdağ, "Bu bizde kötü bir gelenek haline gelmiş durumda. Doktorlar, antibiyotik yazmak için adeta zorlanıyorlar. Yazmadıklarında eksik bir iş yapmış gibi düşünülüyor. Dolayısıyla bu yeni dönemde, doktorlarımıza beta mikrobunu hızlı test etme açısından güçlü bir imkan vermiş olduk." diye konuştu.

Geçmiş dönemde, "Türk gibi sigara içmek" deyiminin kullanıldığını hatırlatan Akdağ, toplumsal bir bilinçle sigaraya karşı başarı kazanan Türkiye'nin, benzer başarıyı başka konularda da gerçekleştirebileceğine inandığını dile getirdi.

Bakan Akdağ, doktorların bilgisayarlarına beta mikrobunun klinik bulgularıyla ilgili yönlendirici bilgiler yüklediklerini de ifade etti.

- "Cezalandırıcı bir yaptırım düşünmüyoruz"

Bakan Akdağ, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gereksiz antibiyotik yazımı konusunda bir yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin bir soruya karşılık Akdağ, "Uygulanan program açısından cezalandırıcı bir yaptırım düşünmüyoruz. Hızlı testlerin kullanımını Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz. Özel sektör ve üniversiteler için de bunun gerekli olduğuna dair bir genelge yaptık. Süreci takip edeceğiz. Gerekirse eğitimlerimizi tekrarlayacağız. Hızlı test ve yönlendirici bilgisayar programına rağmen uygunsuz antibiyotik kullanımını devam ettiren hekimlerimizi tekrar eğitime alacağız. Cezalandırıcı bir tavır belki en son düşüneceğimiz şey. Programın başlangıcında bunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonları nezle, grip gibi hastalıklarda hekimlerin neden antibiyotik yazdığına ilişkin hususu kayıtlarda göreceklerine değinen Akdağ, "Bir boğaz enfeksiyonuyla ilgili antibiyotik yazılacaksa hekim bu testi yapacak ve bu testin sonucuna göre antibiyotik verilecek." dedi.

Akılcı ilaç kullanımını toplumda yerleştireceklerini kaydeden Akdağ, şöyle devam etti:

"Yerleştirmek zorundayız. Aksi takdirde mikroplarla mücadele edemez hale geliriz. Bundan 70-80 yıl önce basit bir zatürre insanların kolayca ölümüne yol açıyordu, çünkü antibiyotik yoktu. Şimdi dünya, tabii ki bu arada Türkiye de yeni bir antibiyotiksizlik çağına doğru sürükleniyor. Evet çok antibiyotik var elimizde ama o antibiyotiklerin etki edemediği yeni mikroorganizmalar ortaya çıktı. Biz nasıl ki mikroplarla mücadele ediyorsak, mikroplar da kendilerini korumak için antibiyotiklerle mücadele ediyorlar, genetikleri değişiyor. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıcı ilaçlar, ihtiyaç olmadığı zamansa toplumsal açıdan özellikle gelecekte çok zor durumda bırakacak bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir süreç tabii. Bu mücadeleyi yoğun biçimde sürdürmeye devam edeceğiz."

- "Yoğun bakım yatakları zaman zaman uygunsuz kullanılıyor"

Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine Bakan Akdağ, yoğun bakım yatak sayılarının yeterli olduğunu bildirdi. Yoğun bakım yataklarının zaman zaman uygunsuz kullanışıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Akdağ, "Türkiye'de yoğun bakım yatak sayıları 2 bin 200'lerden 32 binlere çıkarıldı bizim dönemimizde. Ama zaman zaman yoğun bakım yatakları gereksiz kullanılırsa bazı şehirlerimizde yatak ihtiyacı oluşuyor, onun üzerinde de çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

Antibiyotik yazmayan hekimlere şiddet uygulandığına ilişkin bir soru üzerine Akdağ, ellerinde doğrudan buna yönelik bir veri bulunmadığını belirterek, "Böyle bir algının olması önemlidir. Bunun için bu hızlı antijen testini temin ediyoruz hekimlerimize. Böylece vatandaşa, 'sizde ya da çocuğunuzda beta varsa antibiyotik vereceğiz. Beş dakikanızı alacak' deme fırsatı doğmuş oluyor." diye konuştu.

Gereksiz antibiyotik kullanımının mali tablosuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Akdağ, "Doğrusu bunun mali tablosu tarafında yoğunlaşmış değiliz. Antibiyotiklere yılda 1 milyar lira civarında bir ödeme yapıyoruz. Ama burada önemli olan vatandaşın sağlığı. Dünyanın korktuğu gibi ciddi bir antibiyotik direnciyle Türkiye'de karşılaşsak o zaman da maliyetler birkaç katına çıkar." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akdağ, bu yılın nezle ve grip ortalamalarının geçen yıllara kıyasla daha yüksek sayıları göstermediğini söyledi.

- "En ağır biçimde cezalandırırız"

"20 Şubat'tan itibaren zam geleceği için bazı depoların ilaç sıkıntısı yaratarak eczacılara ilaç göndermedikleri"ne ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmesi sorulan Akdağ, "İster fabrikalar ister ithalatçılar ister depocular ister eczacılar, kim ilacın vatandaşa ulaşmasına mani olucu, stok yapıcı bir tavır içine girerse biz bunu en ağır biçimde cezalandırırız. Sektörün böyle bir şey yapacağını genelde hiç düşünmüyoruz. Çok nadiren de tevessül edenler varsa da çok yakından takip ediyoruz. Elimizde gerekli araçlar, mevzuat var, hiç kimseye bu konuda müsamaha etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ, "DAEŞ'ten temizlenen Cerablus bölgesine doktor, hemşire gönderileceği" yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de yurt dışındaki, Cerablus ya da diğer yerlerdeki sağlık hizmetlerinin gelişmesini Türk Kızılayı, sivil toplum kuruluşları ile beraber sağladıklarını anlattı.

Doktorlara ilişkin performans değerlendirmesine ilişkin bir soru üzerine de Akdağ, bu hususlarda verilmiş kesin bir kararın bulunmadığını belirtti. "Bu haber, Müsteşarımla yapılan bir mülakatla kamuoyuna duyurulmuş oldu. Kendisiyle de görüştüm. Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun tartışmaya aldığı konulardan birisi, kesin kararlaştırılmış bir şey değil. Sağlık Bakanlığı çatısı altında bir bilimsel kurulumuz var. Onlar uzmanlıklarla ilgili sınavlar ya da müfredat gibi hususları çalışırlar, çalışırken bu konuyu da gündeme getirmişler ama verilmiş kesin bir kararımız yok." diye konuştu.

Doktorların devlet hastanesinden özel hastaneye geçişi konusundaki bir haberle ilgili olarak Akdağ, bu konuda da yanlış bir bilginin bulunduğunu, "bonservis" gibi bir hususun olmadığını ifade etti.

Bakan Akdağ, açıklamalarının ardından öksürük ve burun akıntısı şikayeti olan bir basın mensubuna 5 dakikada sonuç veren beta testinin yapılmasını istedi. Testin negatif çıkması üzerine Akdağ, basın mensubunun antibiyotik kullanmasına gerek olmadığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: &quot;Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KURTULMUŞ: "TRUMP YÖNETİMİNDEN, ÖZELLİKLE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ YENİDEN GÜÇLENDİRMEK BAKIMINDAN İKİ KONUDA GÖRÜŞLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELERİNİ TAVSİYE VE TEMENNİ EDİYORUZ. BUNLARDAN BİRİSİ 15 TEMMUZ DARBESİNDE BU HALKIN BÜTÜNÜNE KARŞI SUÇ İŞLEMİŞ BİR EŞKIYA ÇETESİNİN BAŞI OLAN GÜLEN'İN ABD'DEN TÜRKİYE'YE İADESİ… İKİNCİ TEMEL MESELE İSE PYD'YE VERİLEN DESTEKLERİN SONA ERDİRİLMESİ."
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: &quot;Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KURTULMUŞ: "SAYIN TRUMP, ABD'NİN YENİ BAŞKANI OLARAK GÖREVE BAŞLAMIŞ VE BU SÜREÇTE, HEM ORTADOĞU POLİTİKALARINDA HEM DÜNYA SİYASETİNDE ABD'NİN İZLEYECEĞİ YENİ YOL HARİTALARINI ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞI ANLAŞILMAKTADIR. ÜMİT EDERİZ Kİ YENİ YÖNETİM, HEM ORTADOĞU'DA BARIŞI SAĞLAYACAK PERSPEKTİFLERE SAHİP OLSUN HEM DÜNYADA BARIŞI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ ADIMLARIN ATILABİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAK İNİSİYATİFLER ALSIN. BU ÇERÇEVEDE, ÖZELLİKLE TÜRKİYE İLE ABD İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ESKİ YÖNETİM ZAMANINDA TEKRARLANAN HATALARIN TEKRARLANMAYACAĞI KANAATİ VE ÜMİDİNDEYİZ."
Filipinler'de çatışma: 9 ölü
YEREL

FİLİPİNLER'DE ÇATIŞMA: 9 ÖLÜ
Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek
YEREL

KILIÇDAROĞLU, ESKİ BAKAN RAMAZANOĞLU'NA TAZMİNAT ÖDEYECEK
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

İLHAN CAVCAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
İstasyon Mahallesi konağını seçti
YEREL

İSTASYON MAHALLESİ KONAĞINI SEÇTİ
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANZANYA'DA
'Golden Horn Brass' Ankaralılarla ilk kez buluştu
YEREL

'GOLDEN HORN BRASS' ANKARALILARLA İLK KEZ BULUŞTU
Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri sürüyor
YEREL

SURİYE'DE REJİMİN ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR
Haftanın tarihine bakış
YEREL

HAFTANIN TARİHİNE BAKIŞ
2017-2016 yılı kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası belirlendi
YEREL

2017-2016 YILI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Bakan Yılmaz, Iğdır'dan gelen öğrencilerle buluştu
YEREL

BAKAN YILMAZ, IĞDIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar
YEREL

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR
Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı
YEREL

SAMSUNG, NOTE 7'DEKİ ARIZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Başkent'te hayvan dostu örnek işletme
YEREL

BAŞKENT'TE HAYVAN DOSTU ÖRNEK İŞLETME
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

İLHAN CAVCAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Valiler hakkında soruşturma yok
YEREL

VALİLER HAKKINDA SORUŞTURMA YOK
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
E-Ticaret Eğitimleri tamamlandı
YEREL

E-TİCARET EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
HDP'li Önder mahkemeye ifade verdi
YEREL

HDP'Lİ ÖNDER MAHKEMEYE İFADE VERDİ
Bakanlar Kurulu toplandı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Yenimahalle'den &quot;Efelerin Selamı&quot; var
YEREL

YENİMAHALLE'DEN "EFELERİN SELAMI" VAR
Yenimahalle'den kolay galibiyet
YEREL

YENİMAHALLE'DEN KOLAY GALİBİYET