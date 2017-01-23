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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:15

ANKARA (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk futbol ailesine başsağlığı diledi.

Cavcav'ın ismini taşıyan tesisi kendi tırnaklarıyla yaptığına işaret eden Demirören, "Mekanı cennet olsun. İlhan ağabeyi anlatmak çok zor. Sevgili Murat'ın (Cavcav) dediği gibi tarih İlhan ağabeyi anlatacak. Ağabeyliği ve başkanlığıyla Türk sporuna örnek olmuş bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Efsane başkanla bir anısını anlatan Demirören, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi futbola, gençlere, Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. O kadar önem veriyordu ki gençlerin, futbolcusunun kıyafetine kadar karışmayı seven bir insandı. Bir gün beni aradı, 'Başkan, fikrim var. Futbolculara sakalları yasaklayalım. Kötü gözüküyor sahada. Futbolun marka değeri bitiyor.' dedi. Futbolu bu kadar düşünen insandı. İlhan ağabey seni hep anacağız, arayacağız."


- Gümüşdağ: "Türk futbolunun ombudsmanıydı"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Cavcav'ın ailesine, Gençlerbirliği Kulübüne, yönetim kuruluna ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Cavcav'ın, başkanlığı döneminde 18 kulübün imzasıyla Kulüpler Birliği Vakfının onursal başkanlığına seçildiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Kendisi bundan dolayı çok duygulanmış, şükranlarını sunmuştu. İlhan ağabey, sadece Kulüpler Birliği Vakfının değil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanıydı. İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşdağ, Cavcav'ın renkli simasına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kendisiyle iki hafta önce İrfan Can Kahveci'nin transferini gerçekleştirdik. Çok esprili telefon görüşmelerimiz oldu. Kulüpler Birliği Vakfında öyle gergin toplantılar olurdu ki bir söz ederdi, herkes gülmekten kırılırdı. Onun için ülkemiz çok renkli bir simayı kaybetti."


- Baykan: "İlhan Cavcav üstüne kitaplar yazılır"

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise son 5 yılda İlhan Cavcav ile birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, "İlhan başkanın üstüne kitaplar yazılır. Bugüne kadar yapıldı mı bilmiyorum ama yapılmaması büyük bir eksiklik. Spor bilim insanlarımız, İlhan Cavcav'ın yöneticiliği, kişiliği, ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futboluna bıraktığı izler adına araştırmalar yapmalıdır. Yapılmışsa yinelenmelidir. Tez konusudur." ifadelerini kullandı.

Cavcav'ın kendisinden son isteğini anlatan Baykan, şunları kaydetti:

"Bana en son sorduğu soru, '19 Mayıs Stadı yenilenecek, yapılacak değil mi?' oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız, Bakanlar Kurulu toplantısı vesilesiyle programa katılamadı. Sizlere selamlarını iletmek istiyorum. İlhan başkanın anısına, hatırasına, Türk futboluna, Türk sporuna... Melih (Gökçek) başkanım da buradalar. Çalışmalar onların ve Sayın Bakanımızın kontrolünde yürüyor. Ankara en kısa zamanda yeni stadına kavuşacaktır. İlhan başkanın bizden son arzusu, isteği olarak da bunu gündeme getirdiğini ifade etmek istiyorum."


- Özbek: "Aynı zamanda çok iyi bir Galatasaraylıydı"

Spor Toto Süper Lig ekipleri adına konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Hepimizin başı sağ olsun. Gençlerbirliği Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan başkana Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Cavcav'ı geç tanıdığını dile getiren Özbek, onunla yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı:

"İki hafta evvel yanındaydım. Buraya başka bir iş için gelmiştim. Telefonla beni aradı 'Eve gelir misin?' dedi. Kendisiyle oturduk konuştuk. Değerli eşi de sıcak bir karşılama gösterdi. Kendisiyle epeyce sohbet ettik. Aynı zamanda çok iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söylerdi. Dolayısıyla çok sıcak, futbolun içinden gelmiş, futbolu bütün hayatının amacı haline getirmiş birisiydi."


- Gökçek: "Kendine özgü bir insandı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Cavcav'ı, "Rahmetli gerçekten kendine özgü bir insandı. Ben spor tarihinde İlhan ağabey gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım." sözleriyle anlattı.

Cavcav'ın, yaklaşık 40 yıldır kulübü başarıyla yönettiğini vurgulayan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç tartışmasız, Türkiye'nin en güzel altyapısı, Türk sporuna en fazla eleman yetiştiren kulüp Gençlerbirliği. Bundan dolayı her zaman alkışlanacak, rahmetle anılacak bir insan. Hiçbir zaman unutmayacağız. Arkada kalanlara şunu söylemek istiyorum; Gençlerbirliği'ni, İlhan ağabeyin düşündüğü gibi, aynı o tarzda yönetmeye devam etmeliler, Gençlerbirliği'ni yaşatmalılar. İlhan ağabey sağlığında göremedi ama inşallah, ondan sonra gelenler Gençlerbirliği'ni Türkiye şampiyonu yaparak ona en büyük hediyeyi verirler."

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