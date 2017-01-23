Başkale Belediyesine görevlendirme yapılması

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde Kaymakam Abdulselam Öztürk, terör soruşturması kapsamında görevden alınan DBP’li Belediye Başkanı İhsan Güler'in yerine, "belediye başkan vekili" olarak görevine başladı.
Belediyeye giderek birim amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Öztürk, görevinin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.
Yeni görevinde elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirten Öztürk, "Bizler halk için buradayız. Başkaleli hemşehrilerimize, vatana ve millete hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Başkale halkı ne derse, onu yapacağız." dedi.
Öztürk, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden alınan DBP’li Belediye Başkanı Güler'in yerine, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.