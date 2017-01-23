Kırşehir'deki FETÖ'cü din görevlileri davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 din görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın dördüncü celsesine, 5 tutuklu ve 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından ifadeleri alınan din görevlileri, kapatılan Ahi Din Adamları Derneği ile ilgili iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Kırşehir Müftülüğünde çalışan ve sanıkları tanıyan bazı tanıkları dinledi.

Tanık İ.A, kendisinin FETÖ yapılanması hakkında BİMER'e başvuru yaptığını belirterek, "Yaşadığım olaylardan psikolojik olarak fazlasıyla etkilendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'FETÖ ile ilgili bildiklerinizi anlatın, çevrenizdekileri ihbar edin' uyarısı üzerine, bildiklerimi BİMER'e dilekçe ile bildirdim. Dilekçede birçok kişinin de ismini verdim." dedi.

Mahkeme başkanının, Kırşehir'de bazı imamların bazı camilere özel olarak atanmaları hakkında emniyetteki ifadesini okuması üzerine İ.A, "Kırşehir Ahi İş Adamları Derneği Başkanı Murat Baran ile o dönem hastane başhekimi olan H.K'nin talepleri ile FETÖ ile yakınlığını duyduğum imamların hastane camisine atanmaları olmuştur. İmam B.A.A'nın da hastane camisine atanmasının hizmet açısından faydalı olacağını söylüyorlardı. Zaman zaman da sağlıkçılar ve doktor ile faaliyetler yaptığını duymuştum. Çalıştığım pozisyon gereği bazı kişilerin Müftülükteki konuşmalarını duyuyordum." ifadelerini kullandı.

Eski Müftü M.Ş'nin eşi Ş.Ş'nin, FETÖ'ye yakın olduğu iddialarının sorulması üzerine, İ.A, "15 Temmuz darbe girişiminden önceki bir tarihte birisi telefonla arayarak, müftünün Kur'an kursu öğreticisi olan eşi Ş.Ş. hakkında ihbarda bulundu. Telefondaki kişi, 'Ş.Ş, Kur'an kursundaki öğrencilere zorla kitap satmaya çalışıyor. Dergi ve Zaman gazetesi aboneliği yapmaya çalışıyor, müftüye iletin' dedi. Müftü biraz sinirli birisi olduğu için morali bozulmasın diye bunu ona söyleyemedim. Arayan kişiden adını ve numarasını istememe rağmen vermedi." dedi.

Tanık S.Ş. de kentte Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan sanık H.P'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Erdoğan FETÖ olayını kendisi çıkardı. Böyle bir şey yoktur. Dershaneleri bilerek kapattı, yaptığı yanlış" gibi sözler kullandığını duyduğunu söyledi.

Ara verilen duruşmaya, tanıkların dinlenmesi ile devam edilecek.