Suriyelilere 13 tırlık yardım

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KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardım malzemelerini taşıyan 13 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Vakfın yardım görevlisi Muhammet Murat Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın Suriye tarafında barınanların, sıcak yemek, ekmek ve tespit edilen diğer ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılandığını söyledi.

Kampanya kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Samsun'un Çarşamba ilçesi ve Van'daki sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen 13 tır yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini anlatan Oral, bunların ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılacağını kaydetti.

Tırlarda un, gıda, battaniye, yaş meyve ve sebze, ayakkabı ile kıyafet bulunduğunu ifade eden Oral, hayırseverlerin, ihtiyaçların her geçen gün arttığı bölgeye desteklerini esirgememesini istedi.

Memur-Sen Çarşamba Temsilcisi Osman Şafak ise Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünden hareketle başlatılan kampanyada temin ettikleri unları bölgeye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Şafak, şunları kaydetti:

"Suriye'de insanlar çeşitli sıkıntılar yaşarken, açlıkla mücadele ederken, vatanlarını terk ederek mülteci konumuna düşerken, canları, malları ve namuslarıyla imtihan edilirken, bir Müslüman olarak bu durum karşısında duyarsız kalmamız mümkün değil. Müslüman olmanın ötesinde insan olarak da duyarsız kalınamaz. Kalbinde vicdan taşıyan insanın, sadece televizyondan izleyip 'Yazık oldu bunlara. Allah yardımcıları olsun' demesinin yetmeyeceğini düşünüyoruz."