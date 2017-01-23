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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Şehit ve gazi çocukları karda eğlendi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:30

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi çocuklarının karla buluşup eğlenmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi çocukları için Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi yakınlarında kar etkinliği düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, İstasyon Meydanı'nda çocuklarla bir araya gelerek onları otobüslerle gidecekleri bölgeye uğurladı.

Çocuklar, karla kaplı alanda gerçekleştirilen ve polislerin de katıldığı halat çekme yarışında mücadele etti. Ardında da kızakla kayma, kar topu savaşı ve kardan adam yaptı.

Etkinliğin sonunda kurulan mangallarda pişirilen etler çocuklara servis edildi.

Burada büyük Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, daha sonra kent merkezine döndü.

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