23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karadeniz'de köpek balığı yakalandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:32
Karadeniz'de köpek balığı yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçılar, bir metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.

Balıkçı Tahsin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de istavrit için attıkları ağa 15 kilogram ağırlında 1 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığının takıldığını söyledi.

Köpek balığını gören vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"İstavrit yakalamak için denize açılmıştık. Ama nasibimize köpek balığı çıktı.15 kilogram ağırlığında 1 metre uzunluğundaki köpek balığını Alaplı çayı içindeki iskeleye getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. Köpek balığı etini, bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini düşünenler genelde tercih ediyor. Balığın etini dilimlere ayırarak satışını yapıyoruz. Özellikle kanser ve şeker hastalarından talep geliyor. Biz de uygun fiyatlardan satışını yapıyoruz."

İLGİLİ HABERLER

GMİS Yönetim Kurulu'nda atama ve görev değişikliği
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU'NDA ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Başarılı öğrenciler milli takım kampına davet edildi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLER MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ
GMİS taban eğitim seminerlerine Armutçuk şube ile devam edildi
YEREL

GMİS TABAN EĞİTİM SEMİNERLERİNE ARMUTÇUK ŞUBE İLE DEVAM EDİLDİ
Zonguldak'ta amatör maçta kavga
YEREL

ZONGULDAK'TA AMATÖR MAÇTA KAVGA
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Beşir Derneği'nden &quot;Halep İçin Uzat Elini&quot; kampanyası
YEREL

BEŞİR DERNEĞİ'NDEN "HALEP İÇİN UZAT ELİNİ" KAMPANYASI
&quot;Herkül'ün mağaraları&quot; ziyaretçilerden ilgi görüyor
YEREL

"HERKÜL'ÜN MAĞARALARI" ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR