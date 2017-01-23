Filipinler'de çatışma: 9 ölü

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ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in Kuzey Cotabato eyaletinde çıkan çatışmada 8 asker ile 1 isyancının hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına göre, Kuzey Cotabato'nun Makilala kentinde ordu mensuplarıyla Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusunun (NPA) üyeleri arasında cumartesi günü çatışma çıktı.

Yaklaşık bir saat süren çatışmada, 8 asker ile 1 isyancının öldüğü, 5 isyancının yaralandığı belirtildi.

39. Piyade Taburu Birlik Komutanı Albay Harold Argamosa, askerlere komünist isyancıların bölgedeki bir tır şoförünün rahatsız edildiğine dair ihbar üzerine bölgeye gittikleri sırada ateş açıldığını söyledi.

- Roma'daki barış görüşmeleri

Diğer yandan, Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü aşaması İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.

Hükümetin barış temsilcisi Silvestre Bello, NPA ile ateşkes sağlanması gerektiğini vurgularken, NDF'nin sözcüsü Fidel Agcaoili ise ateşkesin hükümet heyetine bağlı olduğunu kaydederek 400'e yakın siyasi mahkumun serbest bırakılması talebini yineledi.

Barış görüşmelerinin perşembe günü Roma'da başladığı duyurulmuştu.

Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Barış görüşmelerinde, hükümetin barış temsilcisi Silvestre Bello, Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza ve NDF'nin, çalışma komitelerinin ana hatlarının belirlenmesi ve ortak ateşkes için müşterek bir taslak üzerinde anlaşmaya varılması konusunda görevlendirildiği duyurulmuştu.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Tek taraflı ateşkesin 21 Ağustos'ta yerel saatle 00.01'den, 27 Ağustos saat 23.59'a kadar süreceği bildirilmişti.

Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.