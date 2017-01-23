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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:42

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.K, M.K, G.K, M.K, H.K, Y.D. H.Ö, G.Ö. ve N.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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