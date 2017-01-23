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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: "Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz."

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