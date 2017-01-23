23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'da kızıl akbabalar için doğaya yiyecek bırakıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:50

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan kızıl akbabalar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü görevlileri, kızıl akbabaların beslenmesi için bırakacakları etleri, arazi araçlarına yükledi.

Görevliler, etleri Tuzluca'nın kırsal kesimlerinde doğaya bıraktı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan, göç etmeyen akbabalar var. Koruma altında olan bu akbabalar için karla kaplı bölgemizde, kar yağdığından beri yemleme yapıyoruz." diye konuştu.

Görevliler, daha sonra, diğer yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Öte yandan, kentte, nesli tehlike altında bulunan kızıl akbabaların, sert geçen kış şartlarında aç kalmaması amacıyla şimdiye kadar doğaya 600 kilogram et bırakıldığı belirtildi.


İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da 'e-sınav salonu' açılıyor
YEREL

IĞDIR'DA 'E-SINAV SALONU' AÇILIYOR
Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

IĞDIR'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
ASİMDER'den Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret
YEREL

ASİMDER'DEN EMNİYET MÜDÜRÜ ÇEVİK'E ZİYARET
20 Ocak şehitleri Iğdır'da anıldı
YEREL

20 OCAK ŞEHİTLERİ IĞDIR'DA ANILDI
&quot;Kanlı Ocak&quot; kurbanları anıldı
YEREL

"KANLI OCAK" KURBANLARI ANILDI
Iğdır Aras Spor'un birlik ve beraberlik gecesi
YEREL

IĞDIR ARAS SPOR'UN BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ