Iğdır'da kızıl akbabalar için doğaya yiyecek bırakıldı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan kızıl akbabalar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü görevlileri, kızıl akbabaların beslenmesi için bırakacakları etleri, arazi araçlarına yükledi.

Görevliler, etleri Tuzluca'nın kırsal kesimlerinde doğaya bıraktı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan, göç etmeyen akbabalar var. Koruma altında olan bu akbabalar için karla kaplı bölgemizde, kar yağdığından beri yemleme yapıyoruz." diye konuştu.

Görevliler, daha sonra, diğer yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Öte yandan, kentte, nesli tehlike altında bulunan kızıl akbabaların, sert geçen kış şartlarında aç kalmaması amacıyla şimdiye kadar doğaya 600 kilogram et bırakıldığı belirtildi.



