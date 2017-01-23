YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi."

İLGİLİ HABERLER