Hintlerin "Jallikattu" yasağı protestoları büyüyor

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YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde geleneksel boğa ehlileştirme festivali Jallikattu'ya koyulan yasağa karşı düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasındaki gerginlik büyüyor.

Tamil Nadu eyaletinde yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olan kalabalığın arasına boğaların bırakılmasının ardından yakalanmalarının hedeflendiği Jallikattu'ya Yüksek Mahkemenin koyduğu yasağın geçici olarak kaldırılmasına rağmen devam eden gösterilerde polis protestoculara müdahale etti.

Eyalet emniyet yetkilileri, polisin gösterilerin düzenlendiği Chennai kentindeki Marian sahiline çıkan tüm yolları kapattığını ve yaklaşık 7 bin protestocuya müdahale ettiğini belirtti.

Protestocular ise polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiğini, 20 protestocunun yaralandığını iddia etti.

Polisin hala alanda bulunan ve insan zinciri oluşturan 2 bin kişiyi alandan çıkarmaya çalıştığı bildirildi.

Bu arada, yasağın geçici olarak kaldırılmasının ardından düzenlenen festivalde kalabalığın arasına bırakılan boğaların iki kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, hayvan hakları savunucularından gelen şikayetler üzerine 2014 yılında 2 bin yıllık bir gelenek olan Jallikattu'yu yasaklamıştı.



Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da binlerce kişi, 18 Ocak'ta geleneksel boğa güreşi Jallikattu'nun yasaklanmasını protesto için eyaletin başkenti Chennai'deki Marina sahilinde kamp kurmuştu.



Tamil Nadu eyalet hükümeti, dün eyalette yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olan Jallikattu'ya, Yüksek Mahkemenin getirdiği yasağı kararnameyle erteleyerek boğa ehlileştirme festivalinin düzenlenmesine geçici olarak izin vermişti.









