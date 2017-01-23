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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:00
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden aralarında avukat, öğretmen ve mühendislerin de olduğu 10 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11'i avukat 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Bu arada, gözaltına alınan bir avukat ile öğretmenin mahkeme sonucunun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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