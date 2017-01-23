Güney Kore "sanatçıların kara listeye alınmasıyla" ilgili özür diledi

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ANKARA (AA) - Güney Kore Kültür Bakanlığının, Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavırları nedeniyle bazı sanatçıların "kara listeye" alınarak devlet desteğinden mahrum bırakılmasıyla ilgili özür dilediği belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada sanatçıların kara listeye alınmasıyla ilgili özür dilenerek bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Bu arada, Kültür Bakanı Ço Yoon-sun'un tutuklanmasının ardında Kültür Bakanlığı görevini yürüten Song Soo-keun, yaptığı basın açıklamasında, olaydan utanç duyduklarını belirterek Bakanlığın sanatçıların özgürlüğünü ve yaratıcılığını savunması gerektiğini vurguladı.

Song, "Bu konunun daha önceden farkına varılmalı, önlemler almalıydık fakat yapmadık. Bunun mazereti yok." diye konuştu.

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada, ilgili makamlarla iş birliği içerisinde olacaklarına işaret eden Song, her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Güney Kore'de cumartesi günü Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavır alan sanatçılar hakkında "kara liste" hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun tutuklanmıştı.

Öte yandan, Seul özel savcılığının, Park'ın sanatçıların kara listeye alınması konusunda ne kadar müdahil olduğunu yakından incelemesi bekleniyor.

Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve ünlü yönetmen Park Chan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edilmişti.



Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Ço listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etmişti.



Bakan Ço, Park etrafında gelişen suistimal skandallarında bugüne dek tutuklanması talep edilen en yüksek seviyedeki yetkili oldu.



Mahkeme hafta başında yine Park ile bağlantılı rüşvet soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un tutuklu yargılanmasına gerek görmemişti.



Güney Kore'de parlamento geçen ay Park'ın devlet başkanlığı yetkilerinin elinden alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin kararı onaylaması halinde devlet başkanının görevden azli gündeme gelecek.









