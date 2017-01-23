Voleybol: Avrupa Kupaları

ANKARA (AA) - Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı sahaya çıkacak.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynanacak.
D Grubu'nda lider VakıfBank, grup sonuncusu Almanya'nın Dresdner ekibini İstanbul'da ağırlayacak.
İkinci sırada yer alan Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Uralochka-NTMK takımına konuk olacak.
C Grubu'nda 2'de 2 yapan Fenerbahçe ise Polonya'dan Tauron MKS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kadınlar CEV Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları oynanacak. Galatasaray, İsviçre'de 3-1 kazandığı maçın rövanşında VFM Franches-Montagnes ile sahasında karşılaşacak.
Kadınlar Challenge Kupası'nda da 8'li final ilk müsabakaları yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk edecek Çanakkale Belediyespor da rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Kupalarda haftanın TSİ maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Uralochka-NTMK - Eczacıbaşı VitrA (Ekaterinburg)
18.30 Galatasaray - VFM Franches-Montagnes (Burhan Felek)
17.00 Çanakkale Belediyespor - Olympiacos (Anafartalar)
25 Ocak Çarşamba:
19.00 VakıfBank - Dresdner (VakıfBank Spor Sarayı)
22.30 Tauron MKS - Fenerbahçe (Dabrowa Gornicza)
19.00 Slavia EU Bratislava - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bratislava)