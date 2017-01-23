Kayıp bileziğin sahibi anonsla bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir parkta vatandaşlar tarafından bulunan bileziğin sahibine, zabıta aracından yapılan anonsla ulaşıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar 3 gün önce, Fevzi Çakmak Mahallesi Emirgan Parkı'nda buldukları burma bileziği zabıta müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, park çevresinde ve mahallede araçla dolaşarak, megafonla 3 gün boyunca "Bölgemizde bir adet takı eşyası bulunmuştur. Kaybeden vatandaşımızın, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmesi önemle rica olunur" şeklinde anons yaptı.

Bugün Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ve adının açıklanmasını istemeyen bir kadın, kendisine ait olduğunu kanıtladığı bileziğini Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu'ndan teslim aldı.