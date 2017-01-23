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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında organize edilen "İran Heyet Ziyareti"nde çok sayıda iş bağlantısı kurulduğu bildirildi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin liderliğinde, inşaat, turizm, iç mimari, yapı denetim, ev tekstili, restorancılık, enerji ve sera ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinden oluşan ATSO Heyeti, İran İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalyalı firmaların ihracat potansiyellerini geliştirmek adına düzenlenen ziyaretin, katılımcı firmalara önemli imkanlar sunduğunu kaydetti. Tahran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası ve Alborz Ticaret ve Sanayi Odasıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, ayrıca Tahran'da düzenlenen MIDEX 2017 Mimari, İç Dizayn ve Uluslararası Yapı Fuarı'nı da ziyaret ettiklerini aktardı.

Çetin, Alborz eyaletinde önemli saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sınır komşumuz ve bizim için çok daha önemli bir ticaret partneri potansiyeli olan İran, Türkiye'deki birçok sektör için büyük iş imkanları barındırıyor. Firmalarımız bu ziyarette olanakları birebir yerinde gördüler. Yeni pazarlara açılmak, rakip ülke ve ürünleri tanımak, yeni pazarlama stratejileri, yeni iş birlikleri ve ihracat olanakları geliştirmek adına önemli imkanlar yakaladılar." değerlendirmesini yaptı.

- Hedef yeni pazarlar

Yurt dışı ziyaretler ile Antalya firmalarının yeni pazarlara açılmasının sağlandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Oda olarak yürüttüğümüz projeler kapsamında bugüne kadar birçok üyemizi yurt dışı pazarlara açtık, açmaya devam ediyoruz. Gıda ve tarım sektörlerinde UR-GE projelerimiz tüm hızı ile sürüyor. Dünyadaki potansiyel taşıyan belli başlı pazarlara heyet ziyaretleri düzenliyoruz. Bu organizasyonların yeni iş bağlantılarına dönüşmesi bizleri de motive ediyor. İran'a yaptığımız bu başarılı organizasyon bir ilk değil, son da olmayacak. Nitekim yurt dışı pazarlara dönük faaliyetlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Üyelerimizin de sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını arzu ediyoruz."