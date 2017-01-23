Osmaniye'deki terör operasyonu

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP il ve merkez ilçe teşkilatları yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP il ve merkez ilçe teşkilatları yöneticilerinin de olduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Osmaniye'de, 12 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen, aralarında HDP il ve merkez ilçe teşkilatları yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.