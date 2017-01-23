Bakanlar Kurulu toplantısı

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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi." dedi.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ABD'de Donald Trump'un bütün dünyanın izlediği bir devir teslim töreniyle görevi devraldığını anımsatan Kurtulmuş, "Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ve ABD arasında yeni dönemde kurulacak ilişkinin uzun yıllardır devam eden müttefikliğin gerektirdiği seviyede olmasını amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'nin, yeni ABD yönetiminden bazı beklentilerinin olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Gülen'in ABD'de sessiz ve sakin bir şekilde oturmadığını, uluslararası "network"ünü kullanabilecek durumda olduğunu, bu kişinin örgütü ile haberleşmesinin kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

- PYD ile mücadele

Terör örgütü PYD ile ilgili de ABD'den beklentilerin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Birkaç bin militandan ibaret olan bu silahlı gücün maalesef bölgedeki istikrarsızlığın bir unsuru haline geldiği açıktır. Türkiye, ABD'den PKK ile bağlantılı bir şekilde Türkiye'ye karşı da terör faaliyetlerini yürüten bu örgüte artık destek vermemesini, bunların arkasında durmaktan vazgeçmesini ısrarla talep etmektedir. Bu konuda da sonuç alacağımızı umut ediyorum. Bu iki konudaki gelişme Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden güçlü ve sağlam bir hale gelmesine vesile olacaktır. Umut ederim ki bu yeni yönetim, hem Türk-Amerikan ilişkileri hem dünya barışı hem de Ortadoğu'nun istikrarı bakımından önemli hayati kararlar alarak yoluna devam eder."

Kurtulmuş, "Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu yarın kritik bir toplantı yapacak. Faiz artırımına dönük bir karar bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, kurulun rutin bir toplantı yapacağını, olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

Türkiye'nin bir ekonomi politikası olduğunu, hükümetin genel politikaları çerçevesinde Türkiye'nin yol aldığını ifade eden Kurtulmuş, "MB, Türkiye'nin kurumlarında birisidir. Bağımsız bir kurumdur. Özellikle para politikaları konusunda kullanabileceği çok sayıda enstrümanı var. Para Politikaları Kurulu toplanır ve bir karar alır. Bizim hükümet olarak kendi ana politikamız çerçevesindeki görüşlerimizi söyleriz. MB'nin de nasıl karar alacağını sizler gibi bekleriz." diye konuştu.

- TBMM'nin tatile girmesi

Kurtulmuş, dün itibarıyla TBMM'nin 7 Şubat'a kadar tatile girmesine CHP'nin itiraz ettiğinin hatırlatılması üzerine de Meclis'te Anayasa değişikliği kanununun oylanması esnasında yoğun mesai harcandığını aktardı.

CHP'nin birtakım mazeretler üretmesine gerek olmadığını, Meclis'in kararını verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin, Meclis defteri kapanmıştır. Millet oy verecek, herkes meydanlara çıkacak, kimisi evet kimisi hayır yönünde kampanya yapacak. Millet ne derse başımızın gözümüzün üstüne. Önce CHP'li arkadaşların bu olgunluk içinde süreci yürütmeleri gerekir. Dolayısıyla bunlardan bir şey çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- Referandum süreci

Referanduma nasıl gidileceğinin çok açık olduğunu, Meclis'in kararı Cumhurbaşkanlığına ileteceğini, Cumhurbaşkanının da bu kararı onayladıktan sonra kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını anlatan Kurtulmuş, kararın yayımlanmasının ardından 60. günde referandum yapılacağını bildirdi.

"Referandumdan önce olağanüstü halin kaldırılması düşünülüyor mu?" sorusu üzerine Kurtulmuş, olağanüstü halin ve referandumun farklı bir mesele olduğunu, referandum tarihi ortaya çıkınca bu sorunun cevabının ortaya çıkacağını vurguladı.

- Astana toplantısı

Kurtulmuş, "Astana'da çözüm önerileri senaryoları arasında, Beşşar Esed'li bir geçiş süreci olacağı ve ilk seçimde rejime yakın bir kişinin aday olacağı senaryosu var. Buna Ankara nasıl yaklaşır" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Öncelikle masada 6 yıldır birbiriyle savaşan taraflar var. Şu anda durdukları pozisyonun çok zıt olduğu aşikar. Bir iki günde ortaya sonuç çıkmasını beklememek lazım. Astana, savaşan tarafların bir masa etrafına gelmesi bakımından önemliydi. Uluslararası camianın bu sürece destek vermesi önemliydi. Evet biz 'barış' diyoruz ama arkasından bir şey daha ilave ediyoruz, acil ve kalıcı bir barış olsun. Bu, şu demektir. Hiç kimse bu kadar eziyet çekmiş olan Suriye halkına bir barışı dayatamaz, diretemez. Halkın ve halkı temsil eden grupların kabul ettiği bir barış, kalıcı olan, adil olan odur. Süreci bekleyeceğiz. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz."

(Sürecek)