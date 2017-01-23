Ordu'dan Halep'e ilaç yardımı

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ORDU (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının "Kardeşlik Sınır Tanımaz. Yardımsever Ordululardan Halep'e Kardeşlik Köprüsü" yardım kampanyası çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (Elif-Der) tarafından toplanan yardım malzemeleri düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep için yardım toplayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Elif Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.

Gönderilen yardım tırının ilaçla doldurulduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, şunları söyledi:

"Halep'te insanlar anasını, babasını kaybetti. Sevmeye kıyamadığı evlatları enkaz altında kaldı. Vahşice öldürüldüler. Bu kardeşlerimizin hepsi Müslüman ve her şeye ihtiyaçları var. Onlar orada bu huzursuzluğu, işkenceyi yaşarken, kanlı gözyaşları akarken bizim burada rahat etmemiz mümkün değildi. İşte Ordu'da da duyarlı insanlar bir araya gelerek, az da olsa yardımlar göndermeye karar verdi. Yapılan yardımlar birçok insanın hayatta kalmasına vesile olacak ve hayata ümitle sarılacaklar. Bu anlamda duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyemiz ve Elif-Der yöneticilerini kutlarım."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise İHH Ordu Şubesi tarafından bu zamana kadar Halep'e 21 yardım tırı gönderildiğini ifade ederek, Ordu'dan, Suriye'ye giden yardım tırı sayısının 40'ın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Tırda yer alan ilaçların piyasa değerlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz, "Normal kömür hesabıyla bakıldığı zaman 8, un hesabıyla bakıldığında ise 7 tıra tekabül eden vasıflı bir tırı Halep'e uğurluyoruz. İnsani Yardım Vakfı gerekli organizasyonu yaptı ve talep edilen ne tür eşya ve ilaç varsa onları tıra doldurdular. İnşallah bu yardım hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, İHH Ordu Şubesi ve Elif-Der'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, yardımların önümüzdeki süreçte çığ gibi büyümeye devam edeceğini, bu konuda üzerlerine düşeni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Halep'te yaşananları hep birlikte izlediklerini kaydederek, "İlimiz Ordu diğer iller gibi bu konuda her türlü yardımı yapmıştır. Bundan sonra yapacaktır. Bugünkü yardım tırının gönderilmesine öncülük eden herkesi kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırı, yapılan duanın ardından Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.