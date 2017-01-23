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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:21
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski otoban gişelerinin duvarına çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

İskenderun'dan Adana yönüne giden Mehmet Ali Aytemur (29) yönetimindeki 31 K 3561 plakalı otomobil, Deniz Alayı mevkisinde eski otoban gişelerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yaklaşık 100 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü Aytemur yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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