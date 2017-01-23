Midyat'ta terör kurbanları için anma töreni

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesi Başyurt köyünde 30 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.

Kaymakam Hüseyin Tekin, Efeler İlkokulu bahçesindeki anma programında, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamlarla halkı korkutmaya çalıştığını söyledi.

"Onların 'ölüm' dediği, bizim için makamların en yücesi şehitlik mertebesidir." ifadesini kullanan Tekin, şöyle konuştu:

"Hiçbir makam veya mevki kendini bundan ayrı tutmamaktadır. Yeri geldiğinde askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, yeri geldiğinde de kaymakamlarımız şehit olmaya hazırdır. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödüyoruz, ödemeye de hazırız. PKK, taşeron bir örgüttür. Masum insanlarımızın kanını akıtırken, kendilerini yaratan efendilerinin karşısında kıyamda durmaktadırlar."

Şehit yakını Mehmet Şirin Akçay ise terör örgütünün amacına ulaşamayacağını, vatan için şehit düşmeye hazır olduklarını belirtti.

Saldırıda 4 çocuğunu kaybeden Emine Kaçay (58) ise Kürtçe konuşmasında, "Eli kanlı teröristler çocuklarımı katletti. Bu acıyı unutmak kolay değil. Acılarını yüreğimizde hissederek yaşıyoruz." dedi.

Törene, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Midyat Garnizon Komutanı Albay Vahit Şentosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Köydeki kadınlar, programa katılan kadın astsubaya da ilgi gösterdi.

PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk, 1'i kadın 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.