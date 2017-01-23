Benzin ve motorin satışları geçen yıl kasımda arttı

ANKARA (AA) - Benzin ve motorindeki satışlar geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla arttı.



Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık petrol bültenine göre, Türkiye'de benzin satışı geçen yıl kasımda 2015'in aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak, 240 bin 915 metreküp oldu.



Motorin satışları yüzde 7,87 'lik yükselişle 2 milyon 218 bin 511 metreküp seviyesine çıktı.



Aynı dönemde, LPG satışları ise yüzde 1,51 azalışla 245 bin 36 ton olarak gerçekleşti.



Türkiye'de benzin satışı geçen yılın ocak-kasım döneminde ise 2015'in aynı dönemine göre yüzde 6,20 artarak 2 milyon 732 bin 592 metreküp oldu.



Söz konusu dönemde, motorin satışları yüzde 7,36 artarak 23 milyon 554 bin 374 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 2,19'a yükseldi ve 2 milyon 890 bin 276 tona ulaştı.