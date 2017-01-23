GÜNCELLEME - Ağrı'da terör operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında HDP'li Belediye Başkanı Özbay ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alınan belediye binası ile zanlıların adreslerinde arama yapıldı.
Belediyede devam eden arama çalışmalarına özel harekat polisleri de katılıyor.