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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:40

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anneanne hayatını kaybetti, torunu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı İçmeler köyünde yaşayan Suriye Avcı ile 19 yaşındaki torunu Adem Yüksel'den haber alamayan yakınları eve gitti.

Anneanne ve torununun hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüksel ise sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avcı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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