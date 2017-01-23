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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Curlingde Türkiye finalleri sona erdi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:51


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye Curling Federasyonunca organize edilen 1. ve 2. Lig erkekler ve kadınlar Türkiye finalleri sona erdi.

Curling Arena'da düzenlenen ve 48 kulübe bağlı 72 takımdan 360 sporcunun katıldığı iki ligin final müsabakalarında, kadınlar ve erkekler kategorilerindeki takımlar kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların da ilgiyle izlediği finaller sonunda 1. Lig'in erkekler kategorisinde, Erzurum'da faaliyet yürüten Geçlik Spor Kulübü takımı birinci, Ejder Spor Kulübü takımı ikinci ve Kocaeli'den Ali Kahya Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Aynı ligin kadınlar kategorisinde ise Erzurum'un takımları olan Narman Spor Kulübü birinci, Tiyaş Spor Kulübü ikinci ve Nenehatun Spor Kulübü de üçüncülük elde etti.

2. Lig finalinde ise erkeklerde Erzurum takımlarından Çiğspor Kulübü birinci, Narman 18 Mart Spor Kulübü ikinci, Yakutiye Gençlik Spor Kulübü üçüncü olurken kadınlarda da Narman 18 Mart Spor Kulübü birinci, Palandöken Gençlik Spor Kulübü ikinci, Yakutiye Kaymakamlığı Spor Kulübü üçüncü olma başarısı gösterdi.

Müsabakaların sona ermesinin ardından Curling Arena'da madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Törende, kürsüye çağrılan kulüp sporcularına Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin tarafından sertifika, madalya ve kupaları verildi.

Şebin, burada yaptığı konuşmada, müsabakaların aralık ayında başladığını belirterek, şunları ifade etti:

"48 kulüp, 72 takımın katıldığı Türkiye finalini yaptık. Sporcularımız çok başarılı maçlar çıkardı. Uluslararası düzeydeki bu müsabakalar, milli takımlarının dünya çapında başarılar elde edeceğini gösterdi. Önümüzdeki mart ve nisan aylarında da Erzurum il birinciliği ve 2017 lig organizasyonunu yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde de gençler, büyükler ve karşı çiftler şampiyonalarını da yapacağız. Final müsabakalarına katılan sporcu, antrenör ve kulüplerimize teşekkür ediyorum."

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