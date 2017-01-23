Adıyaman'da Suriyeli ailelere yardım

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İnsani Yardım Derneği, kentteki sığınmacı ailelere gıda ve kışlık ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

Derneğin gönüllülerinden oluşan 4 kişilik ekip, merkezde yaşayan 50 Suriyeli aileyi tek tek ziyaret ederek, ihtiyaçlarını belirledi. Ekip, ailelerin talebi doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, battaniye ve kışlık kıyafetleri, kendilerine teslim etti.

Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Fadıl Akkuş, AA muhabirine, ocak ve şubatta toplam 300 Suriyeli aileye yardım götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yetimlere ve ihtiyaç sahibi Türk ailelere de yardım ulaştırdıklarını anlatan Akkuş, "Yaklaşık 800 ihtiyaç sahibi ailemiz var. Bu ailelere de yardımlarımız sürüyor. Yardımlarımız arasında gıda, un, et ve kışlık ihtiyaç malzemeleri bulunuyor." dedi.

Yardım alan Suriyeli Nebiha Al Hezze (30) ise Halep'teki bombardımandan kaçıp bir ay önce Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Hezze, "Allah Türk halkından razı olsun. 6 çocuğum var. Çocuklarımla hayata tutunuyorum." dedi.

Hezze, Halep'te bulunan ve bir aydır haber alamadığı eşi için kaygılandığını da belirtti.

Suriyeli Halit Cuma Salim (33), 5 çocuğu ve eşiyle ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adıyaman'a geldiğini ifade etti.

Türk halkının çok yardımsever olduğunu vurgulayan Salim, "Şu an iş arıyorum. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. İnşallah savaş biter biz de ülkemize döneriz." diye konuştu.