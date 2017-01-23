Osmaniye'de 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında otomobille çarpışan ambulansın sürücüsü tutuklandı.
Ambulans sürücüsü Buğra B. (26), savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Buğra B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Buğra B. idaresindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, 20 Ocak'ta Osmaniye-Kadirli otoyolunun Cevdetiye beldesindeki Kanal Köprüsü yakınlarında Dursun Kaya'nın kullandığı 01 TB 631 plakalı otomobille çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü, eşi Bahar, çocukları İrem ve Kaan kaza yerinde, Sinem Gizem Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.