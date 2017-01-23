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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:00

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski 12 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan eski 12 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

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