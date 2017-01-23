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"İyi oynamaya çalışan bir ekibiz"

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:03

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, iyi oynamaya çalışan bir ekip olduklarını söyledi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında oynadıkları Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarından eksik futbolculara rağmen galip ayrılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Büyük bir gayret gösteren ve sahada iyi futbol oynamak adına mücadele eden futbolcularını kutlayan Gül, şunları kaydetti:

"Ligin ilk bölümünde hedeflediğimiz puanın altında kalmıştık. Devre arasında iyi hazırlandık. Takıma takviyeler yaptık. İyi oynamaya çalışan bir ekibiz. Kaleci Rybka, Skulason, Alexe ve Zec sakat. Ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yatabare, Traore ve Poko da son iki maçtır yok. Eksik oyuncularımızın da aramıza katılımıyla daha iyi olacağız. İzleyenlere zevk veren bir futbolu yansıtmak için çalışıyoruz. Bunu başardığımızı da düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray maçında verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür eden Gül, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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