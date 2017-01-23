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MÜSİAD Muğla Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:04
MÜSİAD Muğla Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

MUĞLA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Terör saldırıları, bizi birbirimize düşman etmek için tasarlanıyor. Güven duygusu kaybolsun, sağduyu ortadan kalksın, insanlar birbirine nefretle baksın istiyorlar. Bunlara verilecek en güzel cevap, birbirimize daha sıkı sarılmaktır." dedi.

Olpak, MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Olpak, burada yaptığı konuşmada, bugünlerde dostluğu ve kardeşliği beslemeye, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Terör saldırıları, bizi birbirimize düşman etmek için tasarlanıyor. Güven duygusu kaybolsun, sağduyu ortadan kalksın, insanlar birbirine nefretle baksın istiyorlar. Bunlara verilecek en güzel cevap, birbirimize daha sıkı sarılmaktır. Eşimizle dostumuzla komşumuzla ortağımızla aramıza şeytanın girebileceği bir boşluk bırakmadan kenetleneceğiz." dedi.

- MÜSİAD yeni şubelerle büyüdü

Zor zamanlarda iş adamları olarak ayrıca bir sorumluluk taşıdıklarını, bu sorumluluğun da her ne olursa olsun, direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam etmek olduğunu belirten Olpak, "Gerçek başarılar, koşullar sayesinde değil, koşullara rağmen kazanılır. MÜSİAD olarak, daima bu çizgide hareket ettik. Her faaliyetimizde, bu söylemi eyleme dönüştürdük. Direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Hiçbir yatırımımızı, hiçbir programımızı iptal etmeyeceğiz. Tam tersine daha da artıracağız." diye konuştu.

Son 3 ayda, Johannesburg, Karlsruhe, Makedonya, Seydişehir, Avustralya, Japonya, Bartın, Sudan ve Amsterdam MÜSİAD şubelerini açtıklarını anlatan Olpak, hiçbir yatırımı ertelemeyip hiçbir programı da iptal etmediklerini söyledi.

Olpak, 2017'ye ilişkin şahsi değerlendirmeler yerine üyelerine dönük yaptıkları anket sonuçlarını açıklayacağını ifade etti.

Anketin sonuçlarına göre üyelerin yüzde 38'inin bu yıl yeni yatırım planladığını, yüzde 31'inin yeni istihdam oluşturmayı düşündüğünü anlatan Olpak, "Yüzde 33'ü tasarruflarını artırmayı düşünüyor ki Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri tasarruf açığı. Bu konunun bizim çok ciddi şekilde üzerinde çalışmamız lazım. Yüzde 48 de 2017'de daha iyi bir dönem bekliyor." dedi.

- Döviz kurundaki hareketlilik

Olpak, kendisine döviz kurlarındaki hareketliliğin sık sık sorulduğunu dile getirdi. Kur tahmininde bulunamayacağını ifade eden Olpak, şöyle devam etti:

"Doların bir ayağı dışarıda. Amerikan Merkez Bankası'na etki yapamadığınız ölçü içinde elbette bundan etkilenen durumdasınız. Pasif durumdasınız ama alabileceğimiz tedbirler var. Bir ekonomist gözüyle değerlendirdiğimde dolarda bir oynama var ama aynı dönemde tahvil piyasasında bu oynamayı göremiyorum. Demek ki birileri oynuyor. O zaman biraz sabredeceğiz. Sadece sabretmeyeceğiz. Kendi para birimimize sahip çıkacağız. Öncelikle, yurt içindeki alışverişlerimizi Türk Lirası ile yapacağız. Elbette, devamında yurt dışı ticaretimizi yerel para birimlerimizle yapmak var. Buna ek olarak, tasarruflarımızı da Türk Lirası ile yapacağız. Bir tavsiyem daha var iş dünyasına. Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz.”

Olpak, iş dünyasının ticaretten, yatırımdan para kazandığını, paradan para kazanma durumunda olursa risklerini artıracağını söyledi.

- Anayasa değişikliği

Nail Olpak, anayasanın bütün milleti ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. Bu konunun Meclis aşamalarının ardından millete gitme sürecine geçildiğini hatırlatan Olpak, "Milletin vereceği karara hep birlikte saygı gösterme zamanı. Referandum sürecinin de salimen tamamlanmasını temenni ediyoruz. Ondan sonra da hızla, Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Yeni anayasanın ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Olpak, iş dünyası olarak bundan sonraki beklentilerinin referandum sürecine giderken daha az kırgınlıkla sürecin atlatılması olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Muğla Şubesi Başkanı Sayim Akdeniz 3. Genel Kurulda seçilen Sezgin Bayhan'a başarılar dileyerek bazı hediyeler verdi.

Daha sonra Akdeniz ve Bayhan, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'a Kavaklıdere ilçesinde üretilen el emeği bakır işlemeli ibrik hediye etti.

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