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ANKARA (AA) - Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinden (AİFD), ilaçlara ilişkin fiyat değişikliklerinin 20 Şubat'ta yürürlüğe gireceği belirtilerek, "Türkiye'de ilaç tedariki, ilacın üretici firmalardan ecza depolarına ve ecza depolarından da eczanelere dağıtımı şeklinde sağlanmaktadır. İlaç şirketleri olarak insan sağlığını ve hastalara karşı olan sorumluluğumuzu her şeyin üstünde tutarak ilaç tedarikini bu kanallar aracılığıyla doğal seyrinde sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ilaç fiyatları ve piyasaya ilaç arzı hakkında son zamanlarda bazı yazılı basın organlarında çıkan bilgilerin düzeltilmesi ve kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

"İlaç zammı" olarak basına yansıyan haberlerin aslının Türkiye'de 2004 yılından itibaren yürütülen referans fiyat uygulaması çerçevesinde yapılan kur düzenlemesinden ibaret olduğuna işaret edilen açıklamada, "Referans fiyat uygulaması çerçevesinde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış ülkelerdeki en ucuz fiyatlar esas alınarak belirlenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

İlaç fiyatları hesaplanırken ilgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, her yıl ocak ayının ilk 5 iş günü içerisinde, bir önceki yılın avro kuru ortalamasının yüzde 70'inin alındığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye dünyada ilaç fiyatlarının en ucuz olduğu ülkelerden birisidir. Bugün 1 avro değeri 4,05 lira seviyelerinde seyretmektedir. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru ise 6 Ocak'ta yapılan düzenlemeyle 2,1166 liradan 2,3421 liraya gelmiştir. Söz konusu karar uyarınca fiyat değişiklikleri düzenleme tarihinden 45 gün sonra, yani 20 Şubat'ta yürürlüğe girecektir. Türkiye'de ilaç tedariki, ilacın üretici firmalardan ecza depolarına ve ecza depolarından da eczanelere dağıtımı şeklinde sağlanmaktadır. İlaç şirketleri olarak insan sağlığını ve hastalara karşı olan sorumluluğumuzu her şeyin üstünde tutarak ilaç tedarikini bu kanallar aracılığıyla doğal seyrinde sürdürmekteyiz."