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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na doğru

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:19

ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu'nun her konuda ilerlemeye devam ettiğini, spor faaliyetlerinde de ivmesini artırdığını söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu'da 26-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın Ordu'da yapıldığını anımsattı.

Şimdi de Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın Ordu'da düzenleneceğini belirten Balkanlıoğlu, bu şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu'yu her alanda tanıtmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Ordu her konuda ilerlemeye devam ediyor. Turizm alanındaki ivmesini spor faaliyetlerinde de artırıyor. Yapılacak şampiyona Ordu için çok önemli. Bu sebeple Ordulu vatandaşlarımızın bu tür organizasyonlara seyirci olarak katılmaları, coşkulu tezahüratlarda bulunmaları, yetkilileri de memnun edecektir. Ben 26 Ocak'ta Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda başlayacak şampiyonaya tüm Orduluları davet ediyorum." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise Ordu'nun büyük turnuvalara ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her ay Ordu'da bir Türkiye şampiyonası sloganıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, "Ordu olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmış oluruz." yorumunu yaptı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da şampiyonanın çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, "Ordu'da büyük bir organizasyon düzenliyoruz. Yapılan çalışmalara baktığımızda güzel bir organizasyon geçireceğiz. 70 ilden 986 sporcu ve 65 hakemin katılacağı büyük bir organizasyon olacak. Ordu'da bu tip organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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