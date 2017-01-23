Tahtalı Dağı'nda "Antalya'nın Kelebekleri" sergisi

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ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından gerçekleştirilen "Antalya Kelebekleri" sergisi, Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda açılışı yapılan sergide, Antalya'da yaşayan 58 kelebek türünün fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılışına, Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga ve davetliler katıldı. Davetliler zirveye, 12 dakika süren teleferik yolculuğuyla ulaştı.

Teleferik sergi alanındaki açılışta konuşan Vali Yardımcısı Ece, valilik olarak bu tür sergilere ve çabalara her zaman destek verdiklerini söyledi. Ece, doğada her şeyin bir denge üzerine kurulu olduğunu, kelebeklerin de doğal yaşamda önemli görevlerinin olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ATAV Başkanı Şen, Antalya'nın Erzurum'dan sonra dünyadaki en zengin ikinci kelebek kenti olduğunu söyledi. Şen, "Antalya'da 183 çeşit kelebek türü yaşıyor ve bunların 3 tanesi endemik türler arasında. Dünyada bu türden başka bir ülke ve şehirde bulunmuyor." dedi.

Kelebekleri, "doğanın barometreleri" diye nitelendiren Şen, "Eğer bir bölgenin kelebek zenginliği çok ise o kentte doğa çok zengin demektir. Kelebeklerin yanlış bilinen özellikleri var. Yaşamlarının bir gün olduğunu düşünürüz. Ömürleri kısadır ama 3 ay yaşayan kelebek türleri var." diye konuştu.

Sergi, 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.