Kütahya'da arama kurtarma tatbikatı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, "Arama Kurtarma Doğal Afet Olaylarına Müdahale ve Kış Tatbikatı" düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı eğitim alanında düzenlenen tatbikat için toplanan arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği ormanda kaybolan ve bir çukura düşen vatandaşı bulmak için çalışma yaptı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, uzman ekiplerce bulunan yaralı vatandaş mahsur kaldığı yerden çıkarılarak kar aracıyla ambulansa götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, burada yaptığı konuşmada, komutanlık koordinasyonuyla icra edilen tatbikata jandarma asayiş timleri, AFAD, UMKE, belediye ve il özel idaresi uzman ekiplerinin katıldığını söyledi.

Kütahya genelindeki yoğun kış ve doğa şartlarında meydana gelebilecek kaybolma ve yardım taleplerine en kısa sürede doğru müdahale teknikleri uygulamasının personele öğretilmesinin amaçlandığını belirten Uğur, "Ekiplerimizin bilinçlendirilmesiyle vatandaşlarımıza yönelik arama ve kurtarma müdahale hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, ilgili kurum ve kuruluşların koordine ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir." dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise ortaklaşa düzenlenen tatbikatların, kurumların birbirinin gücünü test etmesi ve eksiklilerin görülmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.



