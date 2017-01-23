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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor."

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